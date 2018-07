Terni, mistero su uomo trovato morto in casa | Polizia indaga a tutto campo

Gli uomini della Questura di Terni, coordinati dal Pm Raffaele Iannella, indagano a tutto campo per cercare di capire quali siano state le circostanze che hanno portato alla morte di un uomo di 61 anni all’interno della propria abitazione.

L’allarme è stata lanciato nel pomeriggio di ieri da un congiunto della vittima, che da qualche ora non dava più notizie di sé. Gli agenti della Polizia si sono portati sul posto, una palazzina della centralissima Via Fratti, e sono entrati nell’appartamento segnalato.

Dopo una breve ispezione delle stanze, i poliziotti hanno trovato l’uomo di 61 anni privo di vita all’interno della vasca da bagno con delle ferite ai polsi, circostanza che ha fatto subito propendere gli inquirenti per l’ipotesi del suicidio.

Dall’esame autoptico, però, ci sarebbero state importanti riscontri del medico legale che non avrebbe trovato compatibilità tra i segni sui polsi e un gesto volontario. Gli agenti hanno così esteso le indagini su più fronti e, in queste ore, stanno ricostruendo gli ultimi istanti della vita della vittima, ascoltando amici, parenti e persone a lui care.

Contemporaneamente sta lavorando anche il reparto della Scientifica che ha raccolto importi e preziosi elementi che potrebbero essere utili a eventuali sviluppi dell’indagine. Al momento, dunque, non si esclude nessuna ipotesi; saranno i riscontri tra le indagini degli inquirenti e gli indizi raccolti in loco a stabilire se si sia trattato di un gesto estremo volontario, oppure ci siano elementi che possano far pensare a una morte violenta.

