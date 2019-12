Terni, Meggiora (Lega) e Filipponi (PD) vicepresidenti del consiglio comunale - Tuttoggi

Il lavori del consiglio comunale nella seduta di ieri si sono conclusi con la elezione dei due vicepresidenti. L’operazione di voto si era necessaria per la decadenza dell’ufficio della vicepresidenza a seguito delle dimissioni della consigliera Patrizia Braghiroli passata in maggioranza. Per regolamento un vicepresidente spetta alla maggioranza – confermato Devid Maggiora (Lega) con 16 voti- ed uno alla minoranza: eletto Francesco Filipponi (Pd) con 8 voti, Quattro gli astenuti, nullo un voto.

“Ho accettato l’invito delle minoranze che mi hanno chiesto di assumere il ruolo di vicepresidente del consiglio comunale di Terni – commenta Filipponi – Ringrazio anche per il conseguente voto alla mia persona. Svolgerò questo ruolo a tutela del consiglio tutto, massimo strumento di rappresentanza locale dei cittadini della mia amata Terni”.