Terni, maxirissa in centro: una persona in ospedale - Tuttoggi.info

Rissa in centro a Terni, una decina di persona coinvolte. Paura tra i passanti che filmano la scena. Indagini della Polizia Locale

Nella giornata di ieri, 1° luglio, è scoppiata una maxirissa nel pieno centro storico di Terni, tra via Beccaria e via della Biblioteca. Secondo quanto è stato possibile apprende e, come si evince da un video circolato in rete, le persone (perlopiù cittadini sudamericani) coinvolte sarebbero una decina che, per motivi ancora in corso di accertamento hanno iniziato a darsele di santa ragione. Molti i cittadini che hanno assistito attoniti alla scena e che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato che sono riusciti a riportare la situazione alla normalità dopo minuti di follia. Sul posto anche un equipaggio del 118 che ha provveduto a soccorrere una persona in loco per poi trasferire il paziente al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso in seguito ai colpi ricevuti durante la rissa che sembra essere scoppiata per motivi legati al traffico e alla gestione della prostituzione, ma saranno le indagini della Polizia Locale a far luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.