Terni, maltempo e pioggia colpiscono provincia | Pianta abbatte palo dell'elettricità

L’ondata di maltempo che sta interessando la provincia di Terni in queste ore ha messo a dura prova il centralino dei Vigili del Fuoco, al quale sono arrivate decine di richieste di intervento per frane, allagamenti e incidenti vari.

Diversi gli alberi caduti e pali telefonici pericolanti, soprattutto nella zona dell’orvietano. Qualche allagamento ed alcune frane di piccole dimensioni in varie aree; nelle ultime ore i caschi rossi sono intervenuti per un allagamento a Montefranco, e due piccoli smottamenti ad Amelia e Terni, e per un palo pericolante ad Acquasparta.

In particolare, da quanto è stato possibile apprendere, in località Firenzuola una pianta ‘sradicata’ dal forte vento e dalla pioggia si è piegata verso la strada colpendo un palo dell’elettricità.

