Terni, l’ITT “Allievi-Sangallo” presenta il corso serale: opportunità per adulti e lavoratori - Tuttoggi.info

Un’occasione per tornare a studiare, conseguire un diploma tecnico e aggiornare le proprie competenze professionali. L’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” di Terni organizza un incontro pubblico di presentazione del Corso Serale, in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 15.00, presso l’Aula 56 dell’istituto.

L’iniziativa è aperta a tutti e si rivolge in particolare ad adulti e lavoratori interessati a intraprendere o completare un percorso di istruzione tecnica, conciliando studio e impegni professionali.

Durante l’incontro verranno illustrati gli indirizzi attivi – Informatica, Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica – insieme all’organizzazione flessibile del corso e alle modalità di riconoscimento dei crediti formativi e professionali.

Il percorso serale rappresenta una risposta concreta alle esigenze di aggiornamento e riqualificazione, offrendo la possibilità di valorizzare competenze già acquisite e svilupparne di nuove, anche in funzione delle richieste del mercato del lavoro.

La partecipazione è libera, con possibilità di iscrizione tramite modulo online (https://forms.gle/u75grJ3MZNMB6wTa9).

Per informazioni è possibile contattare la segreteria didattica al numero 0744 61241 o via email all’indirizzo trtf030002@istruzione.it.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA