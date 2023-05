Terni, inflazione in crescita rispetto al mese di marzo - Tuttoggi.info

Inflazione in crescita a Terni: si sono verificati aumenti consistenti per il pesce, il latte, i latticini e la farina.

L’inflazione torna a salire, a Terni, dove si registra un +8,5%, con un aumento di mezzo punto percentuale rispetto al mese di marzo.

Come emerge dal bollettino mensile di rilevazione dei prezzi diffuso dai Servizi Statistici del Comune di Terni, continua a crescere il prezzo degli alimentari (+12,3% su base annua).

In particolare, nel mese di aprile, si sono verificati aumenti consistenti per il pesce, il latte, i latticini e la farina, che hanno causato rincari anche nei prodotti di pasticceria e nel pane confezionato.

Notevoli gli aumenti su base annua di alcuni prodotti come lo zucchero (+58%), il riso (+42%) e il pane confezionato (+27%).

Forti aumenti anche per l’acqua minerale e per le bevande alcoliche, in particolare per la birra.