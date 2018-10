Terni in lutto, il Comandante della GdF Giua trovato morto in Toscana

share

Avrebbe utilizzato la pistola di ordinanza per togliersi la vita, al momento è questa l’ipotesi più accreditata dagli investigatori sulla morte del comandante provinciale della Fiamme Gialle di Terni, Massimiliano Giua.

Il corpo privo di vita del colonnello, classe 1970, sarebbe stato trovato da alcuni escursionisti nelle campagne circostanti l’Argentario, nei pressi di Porto Santo Stefano.

Massimo riserbo sulle indagini degli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla drammatica vicenda, ma, al momento, una delle poche notizie certe è che Massimiliano Giua abbia lasciato alcune lettere ai suoi cari, il contenuto delle quali potrebbe rivelare le cause del decesso.

Il sindaco di Terni, contattato da TO ha espresso le condoglianze da parte di tutta l’amministrazione: “Perdiamo un uomo di grande spessore per la nostra comunità. Persona cordiale, affabile, mite e disponibile, un servitore dello Stato di indubbia onestá e senso del dovere. La sua tragedia ci ha scosso profondamente”.

Massimiliano Giua si era insediato a Terni il 6 settembre 2017, succedendo al Comandante Volpe. Nato a Francoforte sul Meno (Germania) nel 1970, il Colonnello Giua è entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nell’ottobre 1989 ed ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze nel 2009. Ha prestato servizio con incarichi di comando presso reparti operativi di Trani, Roma e Torino. Essendo giornalista pubblicista che collabora con primarie riviste specializzate ed autore di numerose pubblicazioni, nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di staff presso l’Ufficio Stampa del Comando Generale e, quale Capo Ufficio Operazioni, presso il Comando Regionale Piemonte. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza “ di Roma e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” della Capitale, nonché il Master di 1° livello in “Studi internazionali strategico-militari”. Come docente ha svolto attività di insegnamento in materia di “Tecniche di polizia tributaria”, “Polizia doganale” e “Diritto doganale” presso l’Accademia del Corpo e la Scuola di Polizia Tributaria. Molteplici anche le collaborazioni con il mondo universitario, in particolare di Roma “Tor Vergata”, Torino, Milano e SDA Bocconi. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Medaglia d’Argento al Merito di lungo comando, è Consigliere giuridico delle Forze Armate. Il Colonnello Giua ha ringraziato le Superiori Gerarchie del Corpo per la fiducia accordatagli, assicurando il massimo impegno nell’assolvimento dell’importante e prestigioso incarico di Comandante Provinciale di Terni.

