Terni: il maggiore Fabio Del Sette assume il comando della compagnia del capoluogo - Tuttoggi.info

Ha assunto oggi, lunedì 16 settembre, il comando della Compagnia Carabinieri di Terni il Magg. Fabio Del Sette. Originario di Firenze, arruolato nel 2003 col grado di Carabiniere, l’Ufficiale ha frequentato la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nel 2005 ed è laureato in scienze della sicurezza interna ed esterna.

Ha poi prestato servizio presso il 6° Battaglione Toscana quale comandante di plotone partecipando, con compiti di ordine pubblico, a numerosi eventi sul territorio italiano, fra i quali il G8 e ad attività di soccorso, tra cui l’intervento per il terremoto in Abruzzo. Successivamente trasferito alla Compagnia di Intervento Operativo, sempre di stanza a Firenze, ha svolto servizio di supporto all’Arma Territoriale anche in territorio campano. Per 19 anni il maggiore Fabio Del Sette ha rivestito ruoli operativi, avendo comandato per quasi 7 anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Grosseto, nel corso dei quali ha diretto importanti indagini nell’ambito del contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti su vasta scala nel territorio maremmano; proviene, infine, da una pregressa esperienza in Umbria avendo comandato, negli ultimi 6 anni, la Compagnia di Gubbio.

Nell’accogliere il neo giunto nel segno della continuità dell’impegno che l’Arma profonde quotidianamente al servizio della comunità ternana, il Col. Antonio De Rosa, Comandante Provinciale di Terni, ha rivolto al Magg. Del Sette un sincero augurio di proficuo lavoro.