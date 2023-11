Terni, il 19 novembre torna la fiera del Cassero a "La Passeggiata" - Tuttoggi.info

A Terni torna la fiera del Cassero a "La Passeggiata": attesi 102 commercianti, produttori propri e 5 artigiani

Domenica 19 novembre a “La Passeggiata” di Terni avrà luogo la tradizionale fiera del Cassero. Secondo quanto si legge nella determina dirigenziale n. 3178 del 03/011/2023, sono stati approvate 102 postazione per i commercianti, a fronte di di 158 richieste totali; 5 sono invece le postazioni riservata ai produttori dei propri fondi (le domande erano state 8); 5 postazioni saranno per artigiani, 2 per soggetti disagiati e 2 domande accolte con riserva.

Fiera del Cassero, come verranno scelti i posteggi

La scelta del posteggio avverrà nei giorni 14/15/16 novembre 2023, presso gli Uffici del Commercio in Corso del Popolo n. 30 – piano terra, secondo le modalità di seguito elencate:

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2023 a partire dalle ore 15.00:

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 45 della graduatoria dei commercianti;

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 della graduatoria dei produttori propri fondi;

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 della graduatoria degli artigiani;

la posizione n. 1 della graduatoria riferita alla riserva per soggetti disagiati ex L.104/1992;

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE 2023 a partire dalle ore 15.00:

dalla posizione n. 46 alla posizione n. 80 della graduatoria dei commercianti;

dalla posizione n. 4 alla posizione n. 5 della graduatoria dei produttori propri fondi;

la posizione n. 2 della graduatoria riferita alla riserva per soggetti disagiati ex L. 104/1992;

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2023 a partire dalle ore 15.00:

dalla posizione n. 81 alla posizione n. 102 della graduatoria dei commercianti.