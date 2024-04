Terni, il 16enne Unam pronto al debutto con "Riflessi" - Tuttoggi.info

Il giovanissimo musicista ternano Unam (Manuel Scarano) pronto al debutto su tutte le piattaforme digitali con il singolo "Riflessi"

Spunta una nuova voce tra i giovani cantanti ternani, è quella di Manuel Scarano, 16enne di Terni in arte ‘Unam’, che svela la data di uscita del suo primo singolo “Riflessi”. Un’attitudine alla musica la sua uscita quasi per gioco: un ragazzo come tanti in equilibrio tra scuola, amici, palestra che ad un certo punto inizia a scrivere parole e non solo, anche a dar loro una melodia. Inizia tutto da qui, dal confronto e dai consigli e pareri prima ai familiari, poi la decisione di provarci, la ricerca di uno staff tecnico e, non ultima, la decisione di colmare le lacune iniziando a studiare. UNAM non è solo l’ anagramma di Manu, ma anche l’ anagramma di coraggio, di voglia di essere e di esserci come il pezzo “Riflessi”, che è il suo modo di raccontarsi e raccontare, sogni speranze e sentimenti di una generazione che, nonostante tutto, a quanto pare, ha ancora molto da dire. “Riflessi” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a mezzanotte dell’ 11 Aprile.