Terni, giro di vite dei Carabinieri contro droga | Denunce e ritiri patente - Tuttoggi.info

Terni, controlli a tappeto dei Carabinieri in tutta la Provincia. Denunciato un minore per spaccio. Coca in discoteca, altra denuncia

Nello scorso fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno eseguito controlli straordinari del territorio nell’ambito dell’intera provincia, finalizzati sia alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti che alla prevenzione dei reati stradali connessi all’assunzione di sostanze psicotrope e/o alcoliche.

Nel territorio di Amelia i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno:

deferito in s.l. per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio due giovani, uno dei quali minorenne, che, controllati nel centro storico sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di circa 4 e 9 grammi di hashish già suddivisi in dosi: nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, al maggiorenne sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino, un coltello e materiale atto al confezionamento delle dosi;

segnalato in qualità di assuntore un 27enne di origini marocchine, residente nel senese, che, controllato insieme ad altre persone nei pressi di una discoteca, era stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di hashish e di una dose di cocaina.

Sempre in quel comprensorio i Carabinieri della Stazione di Montecastrilli hanno segnalato quale assuntore un 45enne di origini campane che, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio, era stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina; anche a lui è stata contestualmente ritirata la patente.

Infine, nel capoluogo, i Carabinieri della Stazione di Terni hanno segnalato un 23enne rumeno che, controllato alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish; anche in questo caso è scattato il contestuale ritiro della patente di guida.