Terni, giorno storico per la politica | Latini primo sindaco della Lega a giurare a Palazzo Spada

Ore 16.40 – Il consiglio è attualmente fermo perchè Valentina Pococacio ha chiesto le copie di autocertificazione di compatibilità dei consiglieri eletti, richiesta accolta dal segretario Aronica che ha interrotto i lavori appena iniziati.

Ore 14.40 – E’ iniziata ufficialmente la legislatura della Giunta Latini. Il nuovo sindaco di Terni ha iniziato a presentare la squadra che lavorerà al suo fianco nel corso della prima seduta del Consiglio comunale.

“Sarà un lavoro impegnativo, ma sono convinto di aver scelto le persone giuste per questa città” ha spiegato Leonardo Latini.

Le primissime parole del vicesindaco Andrea Giuli (qui il video):

“Ci aspetta un’avventura difficile, per questo c’è bisogno di tutte le forze della città, soprattutto dei cittadini che devono esserci vicini – sottolinea Giuli – per l’ambito di mia competenza cercherò di dare spazio alla creatività e alle forme di contributo culturale che possano accrescerne il valore in questo ambito”.

A presiedere la prima seduta del Consiglio comunale di oggi c’è Emanuele Fiorini della Lega, subito richiamato all’ordine dalla consigliera del M5S, Valentina Pococacio per alcune affermazioni in sede di apertura di assemblea troppo ‘di parte’: “Ricordo a Fiorini che rappresenta una comunità e non più solo il suo partito – ha stoccato la Pococacio – e che deve mantenere un atteggiamento più consono”.

Subito dopo c’è stato il giuramento del sindaco Leonardo Latini e la comunicazione delle deleghe attribuite ai nove assessori che comporranno la giunta comunale, insieme allo stesso sindaco.

Al posto dei consiglieri comunali che sono stati nominati assessori, subentrano in consiglio i primi dei non eletti nelle rispettive liste ovvero: Sergio Armillei e Francesco Pocaforza (Lega); Maurizio Cecconelli (FdI) Raffaello Federighi e Lucia Dominici (FI).

Il consiglio comunale a seguito della nomina degli assessori e dei subentri risulta così composto:

– Maggioranza (20 consiglieri su 32):

Lega (13 consiglieri): Emanuele Fiorini, Anna Maria Leonelli, Devid Maggiora, Cristiano Ceccotti, Giulia Silvani, Doriana Musacchi, Paolo Cicchini, Paola Pincardini, Sara Francescangeli, Monia Santini, Leonardo Bordoni, Sergio Armillei e Francesco Pocaforza

Forza Italia (4 consiglieri): Francesco Maria Ferranti, Federico Brizi, Raffaello Federighi e Lucia Dominici

Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Orlando Masselli e Maurizio Cecconelli.

Terni Civica (1 consigliere): Michele Rossi.

Opposizioni (12 consiglieri su 32):

Movimento 5 Stelle (7 consiglieri): Thomas De Luca, Valentina Pococacio, Patrizia Braghiroli, Luca Simonetti, Claudio Fiorelli, Federico Pasculli e Marco Cozza.

Partito Democratico (3 consiglieri): Francesco Filipponi, Valdimiro Orsini e Tiziana De Angelis.

Terni Immagina (1 consigliere): Paolo Angeletti.

Senso Civico (1 consigliere): Alessandro Gentiletti.

Dopo aver definito la squadra che sarà al governo della città per 5 anni, nella giornata di oggi, a partire dalle 15.30, il sindaco Leonardo Latini giurerà nella sala consiliare di Palazzo Spada. Si tratta del primo consiglio comunale ufficiale del nuovo corso della politica cittadina, che, fatta eccezione per la parentesi Ciaurro, per la prima volta dalla caduta del ‘Regime’ ha un governo di centrodestra. Verranno ratificate le nomine degli assessori e dei consiglieri comunali che comporranno l’emiciclo dell’aula dove si tiene l’assemblea comunale.

Aggiornamenti a partire dalle 15.30

La nuova Giunta comunale di Terni

Andrea Giuli, vicesindaco, nato a Terni il 20.01.1965, con deleghe cultura, turismo e marketing territoriale, istituto briccialdi, eventi, iniziative natalizie, città di san valentino, creatività, identità cittadina, rapporti con i cittadini/urp, informazione e comunicazione;

Valeria Alessandrini, nata a Terni il 26.08.1975, con deleghe scuola e servizi educativi, università, ricerca e formazione, diritto allo studio, cooperazione internazionale, gemellaggi; Sonia Bertocco, nata a Terni il 02.11.1965, con deleghe risorse umane, semplificazione amministrativa, innovazione pa, ict, digitalizzazione, organizzazione, servizi al cittadino, servizi demografici, servizi statistici, piano strategico, affari generali, politiche europee.

Marco Celestino Cecconi, nato a Terni il 05.08.1962, con deleghe al welfare, servizi sociali e solidarietà, volontariato, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica; politiche per gli anziani, per la famiglia, per la disabilità, per l’immigrazione e l’integrazione, politiche sociali per i quartieri e le periferie urbane, trasparenza.

Fabrizio Dominici, nato a Rieti il 01.01.1964, con deleghe nei seguenti settori: bilancio e finanze, patrimonio, aziende partecipate, fondi e finanziamenti; Stefano Fatale, nato a Terni il 12.03.1977 con deleghe alla polizia municipale, commercio, artigianato, agricoltura, terziario, rapporti con ordini professionali, fiere, protezione civile. Enrico Melasecche Germini, nato a Perugia il 01.07.1948, con deleghe ai lavori pubblici, arredo e decoro urbano, servizi cimiteriali, smart city, agenda urbana, coordinamento attività amministrativa, suape, urbanistica, edilizia privata, peep, paip, pianificazione strategica, area vasta.

Elena Proietti, nata a Narni (TR) il 22.11.1987 con deleghe sport, politiche per i giovani, pari opportunità, decentramento, borghi e antiche municipalità, benessere degli animali.

Benedetta Salvati, nata a Terni il 24.09.1976, con deleghe ambiente, igiene pubblica, verde pubblico, tutela del territorio e del paesaggio, efficientamento energetico, rifiuti, mobilità, viabilità, trasporti.

Il sindaco Latini ha infine tenuto per sé le deleghe sicurezza, sanità, sviluppo economico, rapporti con le multinazionali, rapporti con la fondazione carit e gli altri enti di sussidiarietà.

