Terni, giardini di Gabelletta intitolati a Don Antonio Pauselli - Tuttoggi

Oratorio aperto alle ragazze

Il fermento dovuto al cambiamento culturale della fine degli anni sessanta influì sulle scelte di don Antonio che diede vita a gruppi di giovani dediti all’impegno sociale, all’aiuto ai più deboli, agli emarginati con attività concrete quali il doposcuola di quartiere, i campi di lavoro e tanto altro ancora. Fu certamente poco compreso dai superiori il suo atteggiamento troppo moderno e progressista per l’apertura alle ragazze dell’Oratorio e per il messaggio radicalmente cristiano praticato sul campo. Costretto a lasciare Forlì fu lui stesso a chiedere di essere assegnato a Terni per assistere la sorella malata. Ha dovuto anche fare il passo che non avrebbe voluto, quello di lasciare i salesiani e farsi incardinare nella diocesi. Ovviamente il Vescovo lo accolse più che volentieri. Anche in diocesi ha fatto il “salesiano“

lavorando a tutto tondo come sempre aveva fatto. Come Salesiano svolse il suo servizio nella parrocchia dell’Immacolata Concezione alla Polymer occupandosi di giovani e dove promosse le attività di doposcuola. Passato poi al Clero secolare fu parroco a San Gabriele dell’Addolorata parroco a Santa Maria del Carmelo dove ha costruito la nuova chiesa, con palestra, e campi gioco per i piccoli e a Nostra Signora di Fatima a Gabelletta. Si è preoccupato per la comunità albanese ed ha fondato le cooperative sociali La Speranza e il Poggio per aiutare e curare persone con problemi di salute mentale. La malattia lo ha portato via il 15 agosto del 2012. La sua presenza nelle opere salesiane e in diocesi ha lasciato segni

indelebili