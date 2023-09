Terni, furto al centro commerciale messo a segno da 5 ragazzi del campo rom di Tor Cervara - Tuttoggi.info

Furto in un centro commerciale di Terni: fermati 5 giovani provenienti da campo rom di Roma. Coinvolta ragazza incinta

Il loro comportamento ha subito insospettito il personale della Polizia di Stato di Terni in servizio nei pressi di un parcheggio di un grande centro commerciale cittadino. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato tre uomini in un’auto parcheggiata che, alla loro vista, hanno cominciato a comportarsi in modo sospetto ed allora hanno voluto approfondire il controllo, chiedendo i documenti. Tutti e tre cittadini rumeni, intorno ai venti anni, provenienti da un campo nomadi di via di Tor Cervara a Roma e tutti con precedenti penali, uno di loro per furto con destrezza e un altro per furto in centri commerciali di prodotti di cosmesi.

Furto al centro commerciale

Il controllo è stato esteso anche all’auto, dove in uno zaino e nel bagagliaio, sono stati trovati numerosi articoli di cosmesi in buste della spesa, senza scontrino e senza che i tre riuscissero a spiegarne la provenienza. Dal controllo delle telecamere del centro commerciale, i tre ragazzi sono stati visti nelle immagini insieme ad altre due ragazze, che sono state rintracciate dai poliziotti subito dopo, poco distanti e anche loro con buste della spesa piene di articoli di cosmesi.

Fermate anche due ragazze, una delle quali incinta

Anche le ragazze – ventenni e pregiudicate, una delle quali incinta – sono risultate provenienti dallo stesso campo nomadi e tutti e cinque sono stati portati in questura, dove, sentito il magistrato di turno, sono stati denunciati in stato di libertà per furto e ricettazione in concorso. A seguito della denuncia, per tutti e cinque è scattata la misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Terni.