Terni, fuga di gas in appartamento - Tuttoggi

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti nella tarda serata di ieri inin via Marche per una fuga di gas. Sul posto è stato accertato che in un appartamento del 5°piano l’uomo che vi risiedeva aveva lasciato inavvertitamente aperto un rubinetto del gas della cucina prima di andare a dormire. Con l’ausilio dell’autoscala i caschi rossi sono entrati ed hanno messo in sicurezza l’appartamento. Per precauzione i condomini ancora in casa sono stati invitati ad uscire per i pochi minuti necessari all’intervento.