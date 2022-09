Terni, essiccatore fanghi a Maratta | M5S interroga Regione, focus su Pm10 - Tuttoggi

Essiccatore fanghi a Maratta, Thomas De Luca (M5S) interroga l'assessore Morrone. Ecco come funzionerà l'essiccatore

NeIla sessione dedicata al Question time della seduta odierna dell’Assemblea legislativa, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha interrogato l’assessore Roberto Morroni per sapere “se la Giunta regionale non ritenga urgente procedere a un’innovativa programmazione territoriale, promuovendo un radicale mutamento del misero status quo urbanistico, ambientale, sanitario e che contemperi l’esclusione dell’area di Maratta e altre aree limitrofe al centro abitato alla costruzione di nuovi impianti di gestione rifiuti, ricollocando ove possibile gli impianti già presenti. Informando altresì se relativamente al territorio della conca ternana, si voglia procedere ad una nuova prospettiva e a un nuovo paradigma di rilancio del territorio o, al contrario, come di fatto sta succedendo ora in maniera non coordinata, si voglia continuare a puntare su modelli che vedono la città di Terni come ‘cloaca maxima’ di tutta la regione”.

Focus su Pm10

De Luca, illustrando l’atto ha detto che “la Regione ha disposto l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto di realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi presso il depuratori di Terni 1, in località Maratta bassa. Si tratta di una zona che, come certificato dai monitoraggi delle centraline ARPA, risulta essere la più inquinata dell’Umbria per quanto riguarda i livelli di pm10 e nell’area circostante si trovano anche aziende alimentari e una zona commerciale molto frequentata, ma è da rilevare la presenza di altre attività che trattano rifiuti che nel recente passato hanno subito incidenti di rilevante impatto e ripercussione su tutta la città. Anche alla luce dei nuovi criteri individuati nella ‘Proposta di Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti’ circa le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti, in particolare della necessità di porre nuovi impianti ad una distanza che garantisca la protezione della popolazione dalle potenziali molestie allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, soprattutto per quanto riguarda gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili, si ritiene del tutto inopportuno procedere con la costruzione di nuovi impianti di trattamento di rifiuti”.