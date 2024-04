Terni e Orvieto, ubriachi 'record' in motorino e auto - Tuttoggi.info

41enne sorpreso alla guida con tasso alcolemico 5 volte oltre il limite. A Orvieto guida motorino senza patente e ubriaco

È di 2 persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti nel fine settimana scorso sulle strade della Provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni. In particolare, nella serata di sabato, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: