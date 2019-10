Terni, donna trovata morta in auto

Nella giornata di ieri i Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in zona Città Verde per la segnalazione di un cittadino che aveva notato un’auto ferma in una zona di sosta con una donna a bordo, apparentemente priva di sensi.

Una volta sul posto, i caschi rossi hanno trovato l’auto aperta e non hanno avuto difficoltà ad aprire lo sportello per sincerarsi delle condizioni della donna. Nel frattempo sono state allertati anche le forze dell’ordine e il 118, ma, purtroppo, già i vigili del fuoco avevano constato il decesso della donna, confermato poi dai sanitari del 118.

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini del caso, anche se, a quanto pare, sembra che la vittima abbia accusato un malore mentre era alla guida del proprio mezzo e che abbia avuto la lucidità di accostare prima di chiudere gli occhi.

