Terni, donna soccorsa dal 118 dopo malore

Terni, donna accusa malore e viene soccorsa dai sanitari del 118. Allarme dato da alcuni residenti della zona nord della città

Nella sera di oggi, 31 marzo, una donna è stata soccorsa dal personale del 118 in seguito a un malore. Il fatto è avvenuto nella zona nord della città, non molto distante dal luogo dell’omicidio di Zenepe Uruci, uccisa a coltellate dal marito. L’allarme è stato dato da alcuni residenti del quartiere: un equipaggio del 118 si è portato sul posto per prestare soccorso alla donna, che è risultata positiva all’alcool. Con lei c’era anche il compagno, con il quale sembra abbia avuto una lite.