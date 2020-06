Terni, donna con accetta lancia pietre contro Polizia - Video - Tuttoggi

Una Festa della Repubblica movimentata per la Polizia di Stato ternana che è dovuta intervenire per risolvere una situazione che avrebbe potuto avere serie conseguenze.

I fatti

Questa mattina è arrivata una richiesta al 113 da parte di alcuni residenti di un quartiere alla prima periferia della città per segnalare le intemperanze di una vicina – una 33enne di nazionalità rumena – che aveva iniziato a lanciare sassi dalla finestra, urlando frasi sconnesse, senza che ci fossero stati screzi o litigi in precedenza con il vicinato.

Pietre contro Polizia

La Squadra Volante è arrivata immediatamente sul posto, ma è stata accolta da lanci di pietre e vasi di fiori, uno dei quali ha colpito un agente, poi la donna si è barricata in casa, ha preso un’accetta ed ha iniziato ad agitarla con violenza.

Terni, donna con accetta si barrica in casa. Intervento della Polizia di Stato TuttOggi sur Mardi 2 juin 2020

Accetta in mano

A quel punto è intervenuto anche il Funzionario di turno in Questura, il Vice Questore Aggiunto, il dr. Marco Colurci, che con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, dopo aver staccato le utenze gas e luce dell’abitazione, con una scaletta, è riuscito ad entrare in casa attraverso una finestra ed ha cercato di calmare la donna, che non ne voleva comunque saperne, continuando ad urlare cose senza senso e a brandire l’accetta.

Intervento del Sim

Dopo alcuni concitati minuti, la signora è stata messa in condizione di non nuocere né a se stessa, né ad altri ed è stata affidata alle cure dei sanitari; dai primi accertamenti, risulta che sia in cura al SIM, mentre sono in corso le ricerche dei familiari.