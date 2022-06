Terni Digital Week, dal 13 al 16 ottobre la 4^ edizione dedicata alla cultura digitale - Tuttoggi

Alfabetizzazione e cultura digitale nella società

La quarta edizione prevede un programma molto ampio, incentrato sull’alfabetizzazione e sulla cultura digitale nella società. Al centro dell’attenzione, però, anche le tecnologie digitali in ambito artistico e culturale, Silver Economy, criptovalute, robotica, intelligenza artificiale applicata alla chirurgia, Digital Education e nuove professioni del futuro. Non solo creazione, ma anche supporto e alfabetizzazione all’utilizzo: sono questi, infatti, i pilastri del “cittadino digitale”, così come previsto dall’iniziativa strategica nazionale “Repubblica Digitale”, che ha due obiettivi: combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana; sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.

Desiderio: “Oggi è fondamentale il supporto di tutti, al fine di disegnare prospettive di crescita per il territorio”

L’organizzazione ha avviato, inoltre, una serie di importanti collaborazioni con aziende locali e nazionali che si occupano di digitale, ma anche con il mondo accademico e con centri di ricerca. “Terni Digital Week – spiega il Presidente Edoardo Desiderio – ha dimostrato in questi 4 anni di saper fare le cose in grande, sfidando i soliti luoghi comuni”. “A distanza di poco tempo è senza dubbio uno dei principali eventi sul digitale nel centro Italia“. “Oggi, però, è fondamentale il supporto di tutti, anche delle istituzioni e delle aziende, al fine di disegnare insieme importanti prospettive di crescita per il nostro territorio; il digitale si configura come il primo degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza”.

Terni Digital Week, inoltre, sarà inserito come evento centrale di “AGIRE DIGITALE 2030”. A tal proposito il pre-opening di Terni Digital Week avrà luogo a Roma, alla presenza di Istituzioni, enti e associazioni nazionali.