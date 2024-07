Terni, dalla prossima settimana lavori su quattro strade provinciali - Tuttoggi.info

Nuovi interventi per la messa in sicurezza della rete stradale partiranno la prossima settimana. I lavori di riqualificazione delle pavimentazioni riguarderanno quattro strade provinciali: la Sp 38 Sambucetole-Castel dell’Aquila, la Sp 84 Penna in Teverina-Orte, la Sp 32 Pennese, la Sp 31 di Giove, per un totale di 230.000 euro finanziati con fondi ministeriali.



Sulla Sp 38 sono già stati eseguiti recentemente altri interventi di manutenzione della pavimentazione per quasi 2 chilometri. I nuovi lavori interesseranno due tratti: dal km 1+937 al km 2+093; dal km 2+170 al km 2+323. Sulla Sp 84, che rappresenta la via di collegamento più breve per raggiungere l’autostrada dal territorio di Penna, i lavori riguarderanno il tratto dal km 1+730 al km 2+080.



Sulla Sp 32, a Penna in Teverina, l’intervento sarà effettuato dal km 1+750 al km 2+100; sulla Sp 31, nel Comune di Amelia, dal km 6+800 al km 7+150.

La Provincia ha emanato apposita ordinanza che istituisce il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri, che sarà attivo per tutta la durata dei cantieri, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.