Terni, con il QSV si punta alla valorizzazione del centro storico - Tuttoggi

Terni, via libera al Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico. Previste 5 fasi e conclusione nel 2024

Con la delibera n.352 del 29/12/2022 l’esecutivo del Comune di Terni ha dato avvio al Quadro Strategico della Valorizzazione (QSV) del centro storico di Terni. Secondo quanto contenuto nella delibera, nella perimetrazione dell’area interessata, sono coinvolte tutte le zone della città. La zona è stata individuata in base al valore della popolazione residente all’interno dell’ambito QSV che, tradotto in numeri, vuol dire che su circa 109mila abitanti, circa 31mila risiedono nell’area perimetrata. Ecco il dettaglio:

Margine nord: tratto est – tracciato linea ferroviaria Centrale Umbra, tratto ovest – sedime canale Sersimone, compreso nucleo edilizio incrocio Via Proietti Divi/Strada del Gioglio, fino ad altezza Strada di Rosaro. Margine est: Via Piemonte, tratto di Via Campania, tracciato binario raccordo AST/Stazione, tratto Via Brenta, margine nord tessuto edilizio Viale Brin, tratto Viale Brin, compreso nucleo Polo Universitario Pentima. Margine sud: tracciato fiume Nera, Strada Santa Maria Maddalena, Via Giandimartalo da Vitalone, Via Martin Luther King, Via Filippo Turati, Via XX Settembre, Via Giovanni Prati, tracciato fiume Nera; Margine ovest: tracciato ferroviario in corrispondenza di Via San Martino, Via Mario Umberto Borzacchini, Viale Eroi dell’Aria.