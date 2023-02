Terni, Comune stipulerà due patti di collaborazione con Fondazione Sbrolli e Piediluco Arte - Tuttoggi

I volontari dell’associazione Piediluco Arte, inoltre, si occuperanno dell’installazione di una panchina con una coppia di fidanzati stile Peynet, della copertura del muro con alcune mattonelle decorate sul tema dell’amore e della promozione delle attività che si svolgeranno in quest’area del paese.

“Terni Family Lab”

Il Patto di Collaborazione con la Fondazione Fulvio Sbrolli, denominato “Terni Family Lab”, invece, mira a offrire un sostegno concreto ai cittadini in difficoltà, anche attraverso attività educative e momenti di socialità rivolti ai ragazzi. In particolare, i volontari della Fondazione Fulvio Sbrolli si occuperanno di: supportare i ragazzi nello svolgimento dei compiti; avvicinare i ragazzi alla musica, mediante l’insegnamento di strumenti musicali, che saranno forniti dalla Fondazione in comodato d’uso gratuito per consentire agli allievi di esercitarsi anche a casa; avvicinare i ragazzi alle arti della fotografia e della sceneggiatura attraverso corsi specifici tenuti da esperti dei vari ambiti.

Altre attività potranno essere individuate e definite nell’ambito del Laboratorio Urbano Permanente, che rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull’andamento delle attività in corso e per definire quelle successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte.

Ceccotti: “Ringraziamo la Fondazione Sbrolli e Piediluco Arte”

“Anche questi patti, che si aggiungono ai moltissimi già attivi, dimostrano la qualità e l’utilità di uno strumento che contribuisce a valorizzare le tante idee ed energie del tessuto associativo di Terni”, dichiara l’assessore al Welfare, Cristiano Ceccotti. “Ringraziamo la Fondazione Sbrolli e Piediluco Arte”.