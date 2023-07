Terni, coltellata dopo lite: Carabinieri intervengono con spray al peperoncino - Tuttoggi.info

Coltellata con lama da 25 cm. dopo violenta lite in viale Brin: cittadino nigeriano scaglia fendente contro giovane moldavo

Verso le 20.00 di martedì scorso, nei pressi del Bar Colorado, in Viale Brin si è verificata una rissa, nell’ambito del quale è stata ferrata anche una coltellata: a seguito di accurate indagini, nelle prime ore odierne, la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile (NOR) di Terni ha deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino nigeriano di 50 anni, per lesioni personali e porto abusivo di arma bianca.

Rissa e coltellata

La lite, scaturita da motivi al momento non specificati, ha visto l’individuo nigeriano e un giovane moldavo di 23 anni, anch’esso residente a Terni, confrontarsi in modo violento. Durante l’accesa disputa, il 50enne ha impugnato un coltello e ha colpito il giovane moldavo, procurandogli una lieve ferita al braccio destro. Il personale del servizio di emergenza 118 è stato tempestivamente allertato ed è intervenuto sul luogo dell’incidente per prestare le cure necessarie al giovane moldavo.

Carabinieri intervengono con spray al peperoncino

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato particolare difficoltà nel calmare gli animi dei due contendenti e sono state costrette a utilizzare lo spray urticante per riuscire a far cessare l’alterco e riportare la situazione sotto controllo. Il coltello utilizzato nell’aggressione, dalla lama lunga 25 cm, è stato rinvenuto e sequestrato dagli agenti per ulteriori accertamenti. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e accertare le responsabilità dell’accaduto