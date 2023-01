Terni, cocaina nell'orologio da spacciare in residence - Tuttoggi

Cocaina nell’orologio

La cassa è stata aperta, ed all’interno sono state trovate 8 dosi di cocaina già pronte da spacciare; inoltre, nella stanza è stato trovato anche un altro orologio, questo senza cinturino, dove c’erano 5 dosi sempre di cocaina. Durante la perquisizione ambientale, attaccati dietro un quadro e legati con un elastico, sono stati trovati 1600 euro in banconote di piccolo taglio e nel soggiorno, ben nascosto sotto il frigo, è stato rinvenuto un sacchetto contenente 31 grammi di cocaina e altre 15 dosi sempre della stessa sostanza, oltre ad un bilancino di precisione. Il totale della droga sequestrata ammonta a circa mezzo etto.

Arresto per spaccio

Dagli accertamenti è emerso che il giovane 27enne, incensurato e di nazionalità senegalese, è coniugato con un cittadina italiana e residente San Cesareo di Roma, motivo per cui è stata effettuata una perquisizione domiciliare anche all’indirizzo dell’abitazione in provincia di Roma, dove è stato trovato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Terni, mentre per quanto riguarda la perquisizione della casa di San Cesareo, è stata richiesta la convalida alla Procura della Repubblica di Tivoli. Il 27enne, entrato in Italia da minorenne, nonostante avesse un regolare permesso di soggiorno non si era mai integrato nella società; il rito direttissimo per la convalida dell’arresto è previsto per oggi a fine mattinata.