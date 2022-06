Terni, cittadini 'promuovono' servizi del Comune | 'Rimandata' la Cascata delle Marmore - Tuttoggi

Gradimento Cascata delle Marmore

Di seguito vengono riportati i dati e le elaborazioni relative ai questionari di valutazione sottoposti ai visitatori del parco della Cascata delle Marmore per la stagione 2021. Il pubblico è stato invitato tramite mail, attingendo al database Vivaticket per gli acquisti online, a compilare i questionari su Google moduli. I visitatori che hanno partecipato all’indagine sono stati 310 e partendo proprio dalla valutazione complessiva il risultato è stato nel complesso molto positivo, con una percentuale alta (83,5% degli intervistati) che giudica il servizio molto soddisfacente, facendo segnare dunque un livello di gradimento della visita piuttosto alto. Tuttavia, analizzando le valutazioni rispetto agli altri quesiti, si possono riscontrare alcuni elementi di minor soddisfazione, in particolare la mancanza di percorsi per persone diversamente abili ed i servizi igienici ritenuti poco adeguati.

I servizi che sono stati ritenuti molto poco soddisfacenti sono: la mancanza di percorsi per persone diversamente abili e i servizi igienici

La maggior parte dei consigli sulle migliorie possibili riguardano un aumento dei punti ristoro/aree pic-nic e un aumento/adeguamento dei servizi igienici

Il 92,8% è venuto a conoscenza della possibilità di fare una visita guidata dal sito ufficiale

Il 63,7% ha scelto la visita guidata solo per poter accedere al balcone degli innamorati

In generale le visite guidate sono state considerate più che soddisfacenti perché l’87,5% ritiene che le guide si siano espresse con chiarezza, il 73,2% ritiene che i contenuti siano interessanti e l’86,6% la consiglierebbe ad altri.

Gradimento mense scolastiche comunali

Il personale docente che assiste al pasto ha la possibilità di compilare con frequenza giornaliera, sulla base dei giudizi espressi dall’utenza o di quanto osservato durante il servizio, i questionari che GEMOS mette a disposizione, come strumento di valutazione. La struttura del questionario si articola in tre sezioni: qualità, gradimento del pasto e servizio. Vi è inoltre una parte compilativa libera riservata all’inserimento di eventuali suggerimenti e osservazioni. L’attribuzione del punteggio è impostata su sistema numerico, in scala da 1 a 10. In riferimento all’indagine condotta dal Servizio Qualità Gemos, da settembre a dicembre per l’anno scolastico 2021/22, gli indici di rilevazione intesi come gradimento e qualità del pasto e servizio di ristorazione sono stati analizzati sia come singolo plesso scolastico che come media complessiva dell’intera campagna, suddividendoli per ordine scolastico.

La qualità delle mense

Elaborazione grafica complessiva di 1502 “Questionari di verifica della soddisfazione del cliente” Scuole dell’infanzia – Comune di Terni (TR) Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre Anno Scolastico 2021/2022.

Media gradimento del pasto – gradimento del primo piatto 7,73 gradimento del secondo piatto 7,51, gradimento del contorno 6,91 gradimento di frutta/dolce 8,35 – Media 7,63.

Media qualità del pasto – qualità preparazione primo piatto 7,81, qualità preparazione secondo piatto7,93 qualità preparazione contorno 7,76 qualità di frutta/dolce 8,44 – Media 7,99.

Media qualità del servizio – cortesia del personale 9,31, igiene del personale 9,30, servizio di distribuzione 9,25 qualità complessiva del servizio 9,05 – Media 9,23.