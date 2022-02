Terni, chiesti 4 milioni di euro al Ministero Interno per infrastrutture - Tuttoggi

Infrastrutture, Comune di Terni invia sei progetti al Ministero per avere finanziamenti su manutenzione stradale e dissesto idrogeologico

Sei progetti d’investimento per la manutenzione stradale per far fronte al dissesto idrogeologico saranno inviati entro il 15 febbraio al Ministero dell’Interno, in particolare alla Direzione centrale della finanza locale per accedere a un finanziamento complessivo di 4 milioni e 135mila euro.

Migliorare le infrastrutture

Lo ha stabilito la giunta comunale stamattina approvando una delibera proposta dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati.

“Come detto più volte nelle scorse settimane – sottolinea il vicesindaco Benedetta Salvati – grazie al lavoro dei nostri uffici e alle nostre sollecitazioni, cerchiamo di cogliere tutte le occasioni che si presentano per ottenere finanziamenti essenziali a migliorare la qualità delle nostre infrastrutture e quindi la vita dei cittadini. Lo facciamo grazie ad istanze e progetti puntuali e motivati”.

I progetti

In questo caso le istanze presentate al Ministero riguardano le opere riduzione rischio idrogeologico località ponte del Toro per un importo complessivo di € 800.000; interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade a servizio delle zone produttive della città per un importo complessivo di € 800.000; interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade a servizio dei centri urbani periferici e delle viabilita’ di collegamento per un importo complessivo di € 800.000; interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade dei quartieri urbani e delle periferie per un importo complessivo di € 800.000, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle principali direttrici viarie per un importo complessivo di € 800.000; interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle barriere di contenimento laterale per un importo di € 135.000.

“Attività manutentive ruolo strategico”

“Le attività manutentive – si legge nella delibera – hanno acquisito un ruolo strategico nell’ambito della gestione del patrimonio stradale nell’ottica di una sempre più ridotta disponibilità di risorse, di una maggiore sensibilità nei confronti della conservazione del patrimonio esistente e della sempre crescente attenzione in ordine alle problematiche legate alla sicurezza per la circolazione; la rete stradale del Comune di Terni, ancorché interessata nell’ultimo triennio da importanti investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di alcune delle direttrici principali urbane e di periferia, è comunque caratterizzata da un contesto di degrado e fatiscenza dovuta ad una più che decennale insufficienza manutentiva che ha determinato un progressivo ed inesorabile deterioramento dei manti stradali e delle strutture fondali”.

Il finanziamento

“Il finanziamento richiesto, insieme ai fondi stanziati a bilancio dell’Ente – conclude l’assessore Salvati – ha dunque l’obiettivo di fornire una risposta concreta alle esigenze della collettività, soprattutto nei quartieri, nelle aree periferiche, nelle aree industriali e artigianali e in quelle più soggette a rischio idrogeologico”.