Terni celebra il 171° della Polizia di Stato "Esserci sempre" - Tuttoggi.info

Festa della Polizia di Stato, ecco il programma delle celebrazioni a Terni. Consegna delle onorificenze e inno di Mameli al Secci

Per il suo 171° compleanno, la Polizia di Stato, a causa della concomitanza con le festività pasquali, celebrerà il suo anniversario non nel giorno della sua nascita, il 10 aprile, che rappresenta la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 121/1981, ma mercoledì 12. A Terni, come nel resto d’Italia, la cerimonia sarà un’ulteriore occasione per avvicinare la gente alla Polizia di Stato, nello spirito che anima lo slogan adottato ormai da molti anni: “Esserci sempre” e rappresenterà un modo per mostrare ai cittadini le specialità, le iniziative di prevenzione e le campagne di sensibilizzazione e di informazione, progetti attuati nel corso dell’anno.

Festa della Polizia a Terni

La giornata di domani inizierà alle ore 9:00, in via Antiochia, nel piazzale antistante la questura, dove il Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, deporrà una corona a ricordo dei caduti della Polizia di Stato. La cerimonia celebrativa, che inizierà alle 10:00, si terrà al CAOS – Centro per le Arti Opificio Siri – dove verranno allestiti stand espositivi delle diverse specialità, automezzi e moto di servizio, così da ricreare una vera e propria “cittadella della polizia”, con la Sezione Polizia Stradale di Terni che allestirà anche un percorso stradale per gli alunni delle scuole, che simulerà i comportamenti corretti da seguire in strada, con uno schermo che proietterà immagini significative ai fini dell’educazione stradale.