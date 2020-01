Terni, Capodanno da 'sballo' tra risse e alcol | 5 persone in coma etilico, 3 sono minori - Tuttoggi

Sul fronte degli esiti dei festeggiamenti nella notte di San Silvestro, il Pronto Soccorso di Terni ha registrato alcune criticità che, fortunatamente, non hanno avuto nulla a che fare con incidenti dovuti allo scoppio di petardi e giochi pirici.

Purtroppo, invece, si sono verificati 7 casi di intossicazione da alcol (tre minorenni di 14-15-16 anni, un ragazzo appena diciottenne e altri tre adulti), 5 di questi degenerati in coma etilico (3 minori e due adulti).

Altri due interventi sono stati necessari per curare due ragazzi protagonisti di una rissa fuori da un locale, entrambi giunti al Pronto Soccorso per traumi facciali. Altre risse si sono registrate fuori da alcuni locali ma, a quanto sembra, non hanno avuto serie conseguenze per i protagonisti.