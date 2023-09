"Terni Canta Endrigo": i premiati - Tuttoggi.info

"Ci riteniamo molto soddisfatti della piena riuscita di questa quarta edizione del contest, che è cresciuto all'interno delle iniziative del Tributo".

“Terni Canta Endrigo”: si è conclusa, domenica 3 settembre, la manifestazione dedicata a Sergio Endrigo, cui hanno partecipato giovani artisti locali.

Testimoni dei numerosi talenti presenti nel territorio, artisti emergenti che hanno presentato anche brani di loro composizione. La scelta per la migliore esecuzione di un brano di Endrigo – premio B&V assicurazione – è ricaduta sul pezzo interpretato dal gruppo “Alterni Interni”, con la canzone “La ballata degli ex”, un pezzo che rientra nella produzione meno nota di Endrigo, testimone del suo impegno sociale e della sua attenzione ai temi politici. Gli “Alterni Interni” ne hanno proposto una rilettura originale, in linea con il loro stile. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, i premi per i migliori brani inediti – Pagine Si – sono andati ai brani “Il nostro ridere”, di Federico Marasci, e “Solo cibo per zanzare”, di Asia Tolomei.

“Ci riteniamo molto soddisfatti della piena riuscita di questa quarta edizione del contest, che è cresciuto all’interno delle iniziative del Tributo, in termini di qualità e partecipazione dei giovani talenti”, dichiarano gli organizzatori. “La grande risposta degli artisti desiderosi di partecipare ci stimola per una maggiore strutturazione di questo evento e la sua prosecuzione nel tempo. Pronti a crescere, intendiamo aprirci alla partecipazione di giovani artisti provenienti da tutta Italia”.