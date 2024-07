Terni, campus estivi e attività | Tutte le info per genitori e ragazzi - Tuttoggi.info

Campus estivi, l'agenda del Comune di Terni aggiornata. Ecco tutte le informazioni per i genitori e i ragazzi

La direzione Istruzione – Sport – Politiche Giovanili ha elaborato, come ogni anno, l’agenda delle Attività Estive 2024 rivolte ai bambini e ai ragazzi della nostra comunità, organizzate dal Comune, dalle parrocchie, dalle associazioni e da molti altri soggetti che operano sul territorio comunale.

L’agenda raccoglie in un quadro complessivo le informazioni pervenute dai soggetti organizzatori, per aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta delle proposte più rispondenti ai propri bisogni.

La guida, pubblicata nella pagina del sito del Comune dedicata alle Attività Estive viene costantemente aggiornata, riportando la data dell’ultimo aggiornamento.

Per ulteriori informazioni sui vari campus è possibile fare riferimento ai contatti presenti in agenda.

“Con soddisfazione prendiamo atto come quest’anno l’offerta sia ancora più ricca rispetto agli anni passati, questo contribuisce a dare una risposta concreta alle famiglie per il periodo estivo – dichiara l’assessore alla Scuola Viviana Altamura – ciò grazie anche ai patti di collaborazione e alla rete costruita dalle associazioni, che sono presenti con proposte socializzanti e istruttive per i bambini e i ragazzi.”