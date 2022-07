Terni, cadavere trovato in baracca | Giallo in via del Mulino - Tuttoggi

Cadavere trovato in una baracca di via del Mulino. Vigili del fuoco, 118 e 113 sul posto. Si tratta di un uomo di 45 anni

I Vigili del Fuoco di Terni hanno trovato un uomo di 49 anni morto all’interno di una baracca. Secondo quanto è stato possibile apprendere i caschi rossi sono intervenuti intorno alle 20.30 di oggi 18 luglio, su richiesta del 118 ed in presenza del 113 per un soccorso a persona in strada del Mulino. Dopo aver forzato il lucchetto di una baracca, all’interno della struttura, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 49enne. Secondo una prima ispezione del cadavere il decesso risale a diversi giorni fa e, al momento, non si conosce la causa della morte sulla quale stanno indagando gli uomini della questura di Terni coordinati dal magistrato di turno.