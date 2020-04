Terni, buoni spesa Covid | Riaperte richieste - Tuttoggi

Sono stati riaperti ieri e fino al 30 aprile, i termini per la presentazione delle domande per i bonus alimentari (buoni spesa), che potranno essere inviate al Comune di Terni, per mail all’indirizzo di posta elettronica buonispesacovid@comune.terni.it con le consuete modalità indicate nel sito web del Comune di Terni. Nella mail dovrà essere specificato che si tratta di una nuova domanda.

L’assessore Ceccotti

“Come avevamo spiegato il 14 aprile scorso – dice l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – la ricezione delle domande era stata solo sospesa per consentire agli uffici di verificare la notevole massa di richieste già pervenuta. Il nostro lavoro non si è mai fermato e ora, dopo aver controllato le domande e definito quali siano ammissibili, abbiamo potuto riaprire i termini. Continua anche l’attività di distribuzione dei bonus direttamente alle famiglie assegnatarie che non si è mai fermata e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Come avevo chiarito nelle scorse settimane nessuno sarà lasciato indietro e il nostro lavoro è mirato proprio a raggiungere quest’obiettivo, nell’interesse di tutti I cittadini”.

Modalità

Si ricorda che per chi utilizza la posta elettronica non è necessario firmare la richiesta, ma è sufficiente allegare copia del documento di identità.

Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici, anche per le nuove domande si può telefonare allo 0744/549880 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

I moduli cartacei possono essere ritirati dalle 8 alle 20 presso il piantone della Polizia Municipale, in Corso del Popolo 30.