Terni avrà elisoccorso, partiti i lavori all'ospedale - Tuttoggi.info

All'ospedale di Terni iniziati i lavori per l'elisoccorso. Saranno 27 metri di diametro, investimento da 44mila euro

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della base dell’elisoccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni. Il servizio, una volta ultimato, sarà disponibile anche per il volo notturno, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Elisoccorso a Terni

L’intervento consiste nella demolizione di un piccolo edificio in muratura a ridosso dell’attuale parcheggio per dipendenti e fruitori dell’ospedale, a ridosso dell’ex bar Milani. In un secondo momento verrà demolito parzialmente il muro in calcestruzzo ricoperto con cortina di mattoni parallelo alla strada di ingresso, per poi procedere alla realizzazione della pista dell’elisoccorso, delle dimensioni di 27 metri di diametro, necessari per l’area di avvitamento e atterraggio, con un’area interna di 15 metri di diametro necessaria per la toccata a terra. L’intera base prevede un’area di sicurezza di diametro di 35 metri. La nuova base dell’elisoccorso verrà realizzata con soletta armata in calcestruzzo e sul lato Nord della stessa si prevede un’area per il parcheggio dell’autoambulanza, necessaria per il trasferimento del paziente all’interno del vicino Pronto Soccorso. I lavori prevedono un importo complessivo di 44.000 euro e una durata di sessanta giorni.

“Vorrei ringraziare – spiega il direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari – l’amministrazione comunale di Terni che si è adoperata in tempi brevi per le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, in particolare per l’autorizzazione dell’abbattimento alberi e per il rilascio dell’accertamento di conformità urbanistica. Grazie anche all’Enac, che ci ha seguito passo dopo passo, e un grazie al dirigente facente funzione della Struttura complessa Tecnico Patrimoniale, l’ingegner Gianni Fabrizi, Responsabile unico del procedimento e progettista dell’intervento, e al geometra Fabrizio Fazi che svolgerà il ruolo di direttore dei lavori”.