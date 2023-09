Terni, assunzioni in Comune per 9 vigili - Tuttoggi.info

Assunzioni nel Comune di Terni: 400mila euro di incassi delle multe per finanziare 9 posti da vigili di Polizia Locale

Il consiglio comunale, nella seduta di oggi 25 settembre, ha approvato la variazione di bilancio di 400 mila euro utilizzando il fondo dei proventi degli incassi per la violazione del codice della strada. Serviranno per l’assunzione a tempo determinato di 9 agenti di polizia locale. Hanno votato a favore 21 consiglieri (Ap), 4 i contrari (Fdi) e 5 astenuti (Pd, Masselli sindaco, Innovare Terni).

Assunzioni al Comune di Terni, in arrivo 9 vigili

Le assunzioni rientrano nel progetto polizia locale di prossimità, il cosiddetto vigile di quartiere.

L’atto è stato illustrato brevemente in aula dall’assessore al Personale Lucio Nichinonni che ha messo in risalto come con questa variazione si consente il rafforzamento delle misure di sicurezza, in quanto gli agenti di polizia locale saranno operativi nel tessuto urbano della città, con funzioni in particolare nella sorveglianza del decoro, della prevenzione, della viabilità.

Critiche le opposizioni, in particolare Fdi, che ha evidenziato come nella realtà la misura adottata dall’amministrazione comunale ha portato all’assunzione di soli due vigili a tempo determinato.