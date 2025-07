Terni, uomo arrestato per tentata rapina a operaio AST - Tuttoggi.info

Lunedì 21 luglio, intorno alle 22 nel parcheggio dell’AST le guardie giurate hanno sorpreso un uomo che stava cercando di rubare la bicicletta di un operaio. Immediatamente si è dato alla fuga a piedi ma è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri in viale Brin, bloccandolo. Il 46enne, che aveva già precedenti penali, è stato arrestato per tentata rapina e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima, svoltosi martedì 22 luglio al termine del quale è stato liberato in attesa del giudizio.

Controlli dei Carabinieri

Nel frattempo continuano i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del comando Provinciale. Nei giorni scorsi sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza un 34enne straniero, residente nelle Marche, fermato a Orvieto alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolico quasi due volte superiore al consentito e un 49enne straniero residente nel ternano che mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato coinvolto in un incidente stradale in una frazione periferica di Narni, senza particolari conseguenze. L’uomo sottoposto a test mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolico quasi cinque volte superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato anche il sequestro del veicolo di proprietà ai fini della confisca.