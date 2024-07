Terni, arrestato 62enne per detenzione ai fini di spaccio: viveva da mesi in una cantina - Tuttoggi.info

L'uomo ha una lunga lista di precedenti penali: spaccio, porto abusivo d’armi, evasione.

La Polizia di Stato di Terni ha arrestato un 62enne per detenzione ai fini di spaccio.

I servizi, potenziati dal Questore di Terni proprio nelle zone dove l’uomo è stato fermato, tra via Campriani, Sant’Agnese e Borgo Bovio, sono stati effettuati dalla 4° Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Terni, che ha monitorato l’ampia zona, già da tempo oggetto di controlli ed operazioni antidroga da parte della Polizia di Stato.

Il 62enne di origine tunisina, noto alle Forze dell’Ordine, è stato riconosciuto dagli agenti mentre sedeva su una panchina in via Campriani; dopo poco tempo gli agenti hanno visto che consegnava due palline a un uomo. Il cliente, un viterbese di 47 anni residente a Terni, è stato fermato in una via poco distante e ha confermato l’acquisto di due dosi di cocaina per un totale di 70 euro; è stato dunque segnalato alla Prefettura come assuntore.

Anche il tunisino è stato fermato e controllato, mentre il suo cellulare continuava a squillare senza sosta. I poliziotti hanno trovato un mazzo di chiavi e insieme sono andati a Borgo Bovio, nel palazzo dove abita l’ex-moglie. Giunti sul posto, i poliziotti dell’antidroga hanno scoperto che il 62enne aveva trovato alloggio in una cantina dello stesso palazzo, dove la Squadra Antidroga ha trovato i suoi documenti, un bilancino di precisione, sostanza da taglio ed altra cocaina, per un totale di 201,7 grammi.

L’uomo ha una lunga lista di precedenti penali: spaccio, porto abusivo d’armi, evasione. Il 4 luglio scorso il Giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto, confermando la detenzione in carcere.