Terni, arrestati i ladri di distributori - Tuttoggi.info

Sono due italiani di 43 anni, gli autori dei furti a tre distributori di benzina di Viale Trento, viale Trieste e via Alfonsine, commessi nella notte tra domenica e lunedì 29 luglio, arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato.

Furti in serie a distributori

Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute alle 3:35 in Viale Trento, su disposizione della Sala Operativa, che aveva ricevuto la segnalazione di un cittadino che aveva visto dal suo balcone un uomo armeggiare con la cassa automatica dell’autolavaggio. Al loro arrivo gli agenti hanno notato la recinzione tagliata, la cassa forzata e senza il cassetto per i soldi, cassetto che è stato ritrovato poco distante. Avendo ottenuto una descrizione dettagliata dell’uomo, grazie anche alla visione delle immagini, gli agenti si sono messi sulle sue tracce, mentre, alle 4:00, è arrivata un’altra segnalazione dalla Sala Operativa che riferiva di un automobilista di passaggio che aveva notato un uomo che armeggiava davanti alla saracinesca degli uffici di un distributore, distante 500 metri dall’altro, vicino ad una Fiat Punto parcheggiata con il motore acceso.

Fermati col bottino

La Volante ha notato l’auto proveniente da Viale Trieste che ha accelerato per tentare di eludere il controllo, ma è stata fermata dai poliziotti che hanno identificato i due occupanti: italiani, entrambi 43enni, residenti in provincia di Terni e con precedenti penali. Nell’auto, sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso, un cassetto portamonete del registratore di cassa (riconosciuto dal proprietario del distributore), indumenti di colore nero e indosso ad uno 720 euro, all’altro guanti da giardiniere con la punta in gomma.

La confessione in flagranza

Durante la procedura dell’arresto in flagranza, è arrivata una segnalazione per furto dal proprietario di un altro distributore in via Alfonsine, specificando che tra le 01:00 e le ore 01:30, mentre passava davanti al distributore, aveva notato la presenza di un’utilitaria di colore grigio ferma sotto la stazione di lavaggio e un ragazzo vicino. A questo punto ad uno dei due non è rimasto che confessare e nel rito direttissimo il Giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

foto archivio