Terni, anche la Polizia rimane incastrata all’incrocio ‘tetris’

Dopo la segnalazione di TO sull’incrocio ‘tetris’ tra via Sauro e via Faustini questa mattina, all’entrata e all’uscita delle scuole era presente una pattuglia della Municipale per controllare la situazione. Se all’entrata il traffico è stato regolato in modo abbastanza fluido, all’uscita si è verificato il solito caos, complice anche la giornata piovosa.

Tra clacson e le solite ‘maledizioni’ lanciate dagli automobilisti, non è mancata la doppia fila che ha creato il solito imbuto, nel quale è stata risucchiata anche la pattuglia della Municipale. Dopo alcuni minuti, cercando di dare indicazioni agli automobilisti dalla propria auto col finestrino aperto, anche gli agenti sono riusciti a passare, senza però fermarsi a gestire la complessa situazione del traffico. Si capisce la pioggia, ma quel tratto di strada merita uno sforzo in più.

