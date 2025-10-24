Terni, alla Cittadella delle associazioni di piazza della Pace apre lo sportello di Adic Umbria: L’inaugurazione sabato 25 ottobre alle 16 e 30 - Tuttoggi.info

TERNI – Lo sportello di Terni dell’Adic Umbria, l’associazione per i diritti dei cittadini, sbarca a Terni grazie alla collaborazione del Cesvol, che accoglie nei locali della Cittadella delle associazioni questo nuovo servizio di grande valore per la città.

L’inaugurazione dello sportello Adic Umbria sabato 25 ottobre, alle 16 e 30, quando alla Cittadella di piazza della Pace, 20, ci sarà la conferenza stampa .

Presenta e modera Assunta Bossio, volontaria di Adic Umbria aps, intervengono Raquel Grifoni, avvocato, volontaria Adic Umbria e responsabile dello sportello di Terni, Viviana Altamura, assessore scuola, welfare, sociale del Comune di Terni, Luca Simonetti consigliere regionale, presidente della commissione sanità e sociale, Lorenzo Gianfelice, vicepresidente del Cesvol Umbria, Chiara Fioroni, membro del cda Ater nominato dalla Regione Umbria e Marco Lucherini, presidente di Adic Umbria.

Lo sportello Adic sarà aperto ogni venerdì dalle 16 alle 18 e sarà a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di informazioni o assistenza legale su problematiche quotidiane relative a forniture energetiche (bollette luce/gas), telefoniche, bancarie, assicurative, condominiali, acquisti online, stipula di contratti di locazione a canone concordato.



