Terni, aggredisce l’ex amica | Giovane ragazza a processo

Inizierà il 19 settembre la fase processuale per una giovane ternana denunciata dall’ex amica per minacce e lesioni. I fatti risalgono al 23 agosto 2017 e la vittima è la presidente dell’associazione Luce per Terni Erika Lucci che, da tempo, denuncia di sentirsi vittima del reato di stalking da parte di quella che una volta era una sua amica che ora, su disposizione del pm Raffaele Iannela, è stata rinviata a giudizio per le ipotesi di reato di minaccia e lesioni.

Secondo quanto ipotizzato dall’accusa, per quanto riguarda l’episodio specifico, il 23 agosto 2017, la 29enne residente a Terni, ma di origini campane, avrebbe sferrato il colpo alla presunta ‘rivale’ dopo essersi accostata con la sua auto vicino a quella della vittima. Attraverso il finestrino, abbassato per via del caldo, la ragazza avrebbe sferrato il violento colpo al collo della vittima, colpo al quale avrebbe aggiunto le minacce verbali “io vi rovino, io vi ammazzo” (Erika Lucci non era solo in auto, ndr).

Con il passare del tempo, la lesione che si pensava temporanea, come documentato da un certificato medico, rischia di diventare permanente.

