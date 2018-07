Terni, accoltella poliziotto alla mano | Blitz degli agenti nella casa dell’aggressore

È stato arrestato dopo un blitz degli agenti della Questura nell’appartamento di Via Tre Venezie dove si era nascosto: il 34enne di origini nordafricane che aveva accoltellato un poliziotto lo scorso 13 luglio, è stato individuato e ammanettato dagli stessi agenti che aveva aggredito.

Non senza difficoltà. Infatti l’uomo, alla vista degli agenti che hanno fatto irruzione nella propria abitazione, ha iniziato a dimenarsi e a reagire violentemente, tanto che altri due agenti (caso ha voluto che uno di loro fosse proprio il poliziotto che aveva ricevuto il fendente alla mano) sono finiti ancora in ospedale per accertamenti, ma, alla fine della colluttazione, questa volta ad avere la peggio è stato il facinoroso.

Il 34enne è stato immobilizzato e condotto in Questura, in attesa che l’autorità giudiziaria decida la pena da infliggere.

