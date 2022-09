Terni, a piazza del mercato arriva il progetto Superconti - Tuttoggi

Superconti, riqualificazione degli spazi pubblici

I contenuti principali del progetto che prevedono la riqualificazione degli spazi pubblici sono:

– il mantenimento di tutti i marciapiedi attualmente esistenti posti a ridosso dei fabbricati che prospettano sulla Piazza; – il mantenimento dell’attuale sede stradale con lo stesso senso di marcia a senso unico, con rifacimento del manto stradale in asfalto; – il rifacimento con pavimentazione in materiali lapidei (porfido a lastre e sampietrini) e risagomatura dei marciapiedi a ridosso del fabbricato Ex mercato, conseguente alla realizzazione di elementi distributivi esterni al corpo di fabbrica, da realizzare all’interno dei 630 mq di superficie acquisita esterna al fabbricato. I marciapiedi saranno di larghezza superiore di 1,50 metri con raccordi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali verranno eliminate le barriere architettoniche con rampe;

– in prossimità della galleria urbana si prevede la realizzazione di un ampio spazio pedonale, attrezzato con elementi di arredo urbano e alberato: due panchine in cemento, griglie di protezione in ghisa per le aiuole, due portabici a spirale in acciaio con supporti in cemento, cestini per la raccolta differenziata in acciaio posti sia all’ esterno che all’ interno della galleria urbana, cestino per la raccolta delle deiezioni canine completo di distributore sacchetti, dissuasori sferici in cemento bocciardato;

– la realizzazione di aree carrabili con pavimentazione in materiali lapidei nelle aree site in prossimità e sottostante il fornice che collega la piazza del Mercato a Largo Passavanti. I materiali lapidei saranno analoghi alle pavimentazioni in pietra del Corso Cittadino (porfido a lastre e sampietrini), per sottolineare la continuità fra la Nuova Piazza del Mercato riqualificata e l’asse pedonale del centro città.

Progetto Superconti, viabilità e circolazione

Nel progetto viene mantenuta l’attuale circolazione stradale con accesso da Via Corona e percorrenza a senso unico con uscita su via Carbonario o, per i soli autorizzati, verso Corso Tacito. Viene individuata un’area di carico e scarico di larghezza pari a 2 metri prospiciente il marciapiede per tutta la lunghezza del fronte lato est dell’edificio, funzionale alla movimentazione delle merci senza che vi siano interferenze con la circolazione pedonale che viene sempre garantita con la continuità del marciapiede. Per le pavimentazioni stradali, il progetto prevede il rifacimento del manto di asfalto per le parti carrabili, con l’esclusione della porzione carrabile in prossimità dell’ingresso pedonale alla galleria urbana e al fornice di Via Rossi Passavanti

Il progetto prevede l’ integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada al fine di mantenere l’ attuale sistema di percorrenza. L’intervento riguarderà inoltre le infrastrutture a rete, le fognature, la rete idrica.

Il Comune ‘corre’

“Stiamo provvedendo rapidamente a portare a termine tutti gli adempimenti di nostra competenza – commenta l’assessore Federico Cini – così da consentire quanto prima alla società di iniziare materialmente a lavorare. La riqualificazione di quello spazio consentirà di rendere finalmente attrattiva tutta l’area circostante, innescando nuove opportunità e prospettive che la nostra città merita. In questo senso tale intervento oltre a ripristinare il giusto decoro costituisce un elemento fondamentale di rivitalizzazione del centro cittadino, che è una priorità assoluta della nostra amministrazione”.