Terni, 223mila euro per i lavori all'Anfiteatro Fausto - Tuttoggi

Nuova vita per l'Anfiteatro Fausto di Terni. Stanziati 223mila euro per i lavori su impianti elettrici, antincendio e ausilio al palcoscenico

La Giunta del Comune di Terni ha approvato, con la delibera n.274 del 26/10/2022, gli interventi di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’Anfiteatro Fausto, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati. Nella finalità della delibera è specificata l’importanza del “perseguimento dell’efficienza dei sistemi edificio-impianti, della riduzione dei consumi energetici e della riqualificazione degli edifici di proprietà comunale afferenti il sistema di fruizione culturale”.

223mila euro per l’Anfiteatro Fausto

Nella delibera si legge che gli interventi erano contenuti nel D.G.C. n.87 dell’08/04/2022, avente per oggetto “POR FESR 2014-2020 azione 5.2.1 sistema culturale cittadino integrato, Richiesta di riprogrammazione per interventi di efficientamento energetico 2° stralcio centrale frigorifera e ventilconvettori B.C.T. e di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’area spettacolo dell’Anfiteatro Romano”, nell’ambito del quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica inerente i lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’Anfiteatro Romano – area spettacolo, valorizzato complessivamente in 223.000,00 euro.