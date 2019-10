Terni, 20mila euro da bando Cares per azioni innovative, cura e rigenerazione sociale del territorio

Ancora pochi giorni per la presentazione dei progetti a Cares – scadenza l’11 ottobre – e Ternivisione , scadenza il 14 ottobre.

Il bando Cares Cittadini ativi per la rigenerazione ecologica e sociale – promosso dalla direzione Welfare del comune di Terni – vuole essere un premio per la promozione delle azioni innovative per la cura e la rigenerazione sociale del territorio. Il valore complessivo del finanziamento dell’Unione Europea, fondi Por Fse 2014-2020, previsti dall’accordo di programma per Agenda Urbana tra la Regione ed il comune di Terni, è di 20 mila euro destinati a promuovere progetti ed iniziative che devono tener conto di queste priorità tematiche: rigenerazione di spazi e strutture e cura della città; iniziative con finalità di solidarietà sociale; iniziative laboratoriali presso le scuole promosse da comitati dei genitori volte a sensibilizzare sul tema della rigenerazione e cura della città; iniziative volte alla salvaguardia del territorio.

Possono partecipare sia singoli cittadini che gruppi informali entro l’11 ottobre secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Nell’ambito di Agenda Urbana Por Fse 2014-2020, asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, il comune di Terni ha pubblicato il bando Ternivisione che si rivolge ai giovani dai 18 ai 34 anni e si inserisce nelle attività di partecipazione, attribuendo un beneficio economico complessivo di 20 mila euro che verrà ripartito tra sedici progetti. Il bando si rivolge a giovani con residenza in Terni, gruppi informali o associati, per promuovere comportamenti attivi e partecipati attraverso la proposizione di idee.

Le tematiche proposte dovranno riguardare uno dei tre ambiti: arte urbana (graffiti e murales, skate park, street art); sviluppo dell’imprenditorialità giovanile (coworking, fab lab, incubatori e acceleratori di impresa, avvio di start up); Beni comuni (gestione aree verdi, locali, ciclovie, scuole ed edifici pubblici in orari pomeridiani e serali ad suo ricreativo sportivo didattico).

E’ possibile partecipare, entro il 14 ottobre e secondo le modalità specificate nella sezione avvisi e bandi, alle procedure di selezione con la presentazione di un’idea da realizzare entro e non oltre 120 giorni .

