Terni, 20enne trovato con 7 dosi di cocaina - Tuttoggi.info

Spaccio vicino l'ospedale, Carabinieri sorprendono giovane con 7 dosi di cocaina pronte per essere vendute sulla piazza

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Terni. Questa volta l’attenzione degli investigatori della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Terni si è concentrata nella zona dell’Ospedale, più esattamente nel quartiere di Campomicciolo.

20enne trovato con 7 dosi di cocaina

Un giovane cittadino di origine albanese, 20enne già noto alle Forze dell’ordine, era tenuto sotto osservazione da parte dei Carabinieri da alcuni giorni. Ieri sera, dopo un controllo personale e veicolare cui il ragazzo è stato sottoposto nei pressi dell’ospedale di Terni, precisamente in via Malnati, è stato trovato in possesso di sette dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, opportunamente confezionate in bustine di cellophane pronte per essere vendute ai giovani consumatori del luogo.

Denuncia per spaccio

Il Magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, avvisato dai militari in relazione a quanto accaduto, ha disposto nei confronti del soggetto il deferimento in stato di libertà ed il sequestro della sostanza stupefacente illegalmente detenuta, per il successivo rinvio a giudizio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.