Terni, 2 auto cappottate in poche ore - Tuttoggi

Nel pomeriggio di oggi si sono verificati due incidente in due distinte situazioni: uno all’altezza di via Trento, l’altro in zona Montefranco.

Primo incidente

Secondo quanto è stato possibile apprendere, per quanto riguarda l’incidente di via Trento, una Polo si è cappottata all’altezza del distributore di carburante della via; la vettura, secondo quanto constatato dalle forze dell’ordine, avrebbe fatto tutto da sola. Fortunatamente, i 3 adulti e la bambina di pochi mesi che occupavano l’auto, sono rimasti illesi.

Secondo incidente

La stessa squadra dei Vigili del Fuoco che è intervenuta sul luogo dell’incidente si è poi spostata a Montefranco, dove una jeep si è ribaltata. Anche in questo caso la vettura avrebbe fatto tutto da sola.