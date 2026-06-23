Terni, 113 identificati e 3 negozi controllati. Un Barber shop senza direttore tecnico abilitato - Tuttoggi.info

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Terni, 113 identificati e 3 negozi controllati. Un Barber shop senza direttore tecnico abilitato

Redazione

Terni, 113 identificati e 3 negozi controllati. Un Barber shop senza direttore tecnico abilitato

Anche tre esercizi commerciali controllati e in un barber shop è stata contestata la mancanza del tecnico abilitato all’attività
Mar, 23/06/2026 - 18:28

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113 persone identificate, 51 veicoli controllati e 3 esercizi commerciali sottoposti a verifica. Questi i risultati dell’attività di controllo messi in atto dalla Questura di Terni. Nello stesso contesto operativo sono stati adottati 3 avvisi orali nei confronti di 3 ternani con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Le aree sottoposte a controllo sono le zone di Viale Brin, Piazza Dalmazia e del centro cittadino. L’attività ha visto la partecipazione di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono state fatte verifiche amministrative in tre esercizi commerciali. In un Barber shop del centro è stata contestata una violazione amministrativa relativa alla mancanza del direttore tecnico abilitato all’esercizio dell’attività. Sono stati inoltre effettuati numerosi passaggi e servizi appiedati nelle aree maggiormente interessate da segnalazioni di degrado urbano, nel corso dell’attività la Guardia di Finanza ha identificato un cittadino straniero privo di documenti, successivamente accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per gli approfondimenti di competenza.

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