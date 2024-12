Ternana, 'schiaffi' tra Bandecchi e D'Alessandro su stadio-clinica - Tuttoggi.info

Mentre la Ternana è un rullo compressore e sta giocando un ruolo da protagonista in serie C (proprio oggi, 1 dicembre è arrivata la terza vittoria consecutiva contro il Milan Futuro), il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, agita le acque rossoverdi, tornando ‘a bomba’ sul progetto stadio clinica, rispetto al quale il presidente della Ternana ha puntualizzato in una videointervista di “non aver ricevuto nessun invito dalla Ternana Women”, società che fa capo al sindaco Bandecchi. “La Ternana è disponibile, basta che fanno una richiesta ufficiale di incontro, ma non è vero che non ho voluto incontrare la Ternana Women, perché è poco gradevole. Nel 2026 scade l’agibilità dello stadio e io vorrei accelerare questo iter per il nuovo stadio, ma a questo punto il comune dovrebbe dirmi cosa succede dal 2026, perché si pone un problema”.

Bandecchi “D’Alessandro non è all’altezza”

Non poteva mancare la replica del sindaco di Terni e patron della Ternana Women, Stefano Bandecchi, che nella serata di oggi, primo dicembre, ha speso parole non proprio gradevoli nei confronti del presidente D’Alessandro: “Complimenti per i risultati calcistici ottenuti dalla Ternana che danno gioia ai cittadini e gratificano premiando il gioco della squadra e la competenza dello staff, da sindaco e da tifoso faccio i miei complimenti a tutti per gli ottimi risultati – ha scritto su Instagram Bandecchi – Da imprenditore dico al collega di darsi una svegliata e di fare meno il furbo, anche perché non mi sembra all’altezza. Primo gli appuntamenti sono stati chiesti dal tecnico Annibaldi più volte, perché noi vogliamo costruire la clinica, sino ad averne fissati alcuni che non si sono mai svolti perché la Ternana non si è mai presentata. Tutti i dirigenti della TW e dell’Università Cusano sono a disposizione dei vertici dei tecnici e di chi desidera la Ternana, da undici mesi. Per noi il cambio di proprietà non influisce sui rapporti con la società con la quale avevamo già accordi definiti”.

“Bugie e cazzate di D’Alessandro”

“Noi stiamo aspettando da cinque mesi la firma della convenzione, come aspetteremo giugno per incassare gli ultimi soldi a noi dovuti per la vendita attualmente garantiti da Guida perché l’attuale proprietà non ha mai sostituito i titoli a garanzia in nostro possesso. Se poi il presidente della Ternana non ci ha mai incontrato cosa ce li ha mandati a fare in comune i suoi tecnici? Per dire come da verbale che se non ci incontravano non potevano fare niente? Se vogliono costruire noi siamo qui – continua Bandecchi – differentemente ci dicessero che loro vogliono fare il loro stadio e noi faremo la clinica ma smettessero di sparare bugie che io definirei cazzate in libertà, perché da imprenditore dico al collega che sta mancando il vasetto”.